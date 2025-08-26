Пол Маккартни опубликовал таинственное сообщение

Пол Маккартни намекает на возвращение проекта The Beatles «Антология». Уже вышли три части, состоящие из документального сериала, трёх двойных альбомов и нескольких книг, фото, интервью и множества неизданных ранее черновых записей. На этой неделе Пол Маккартни опубликовал в сети загадочный пост о возможном будущем «Антологии».

© Московский Комсомолец

В посте карусель изображений, каждое из которых содержит отдельные цифры: 1, 2, 3 и 4. Ни объясняющей подписи, ни каких-либо надписей на изображениях нет, однако, публика трактовала это так, что каждая из цифр отсылает к трёхтомному сборнику двойных альбомов The Beatles. В комментариях развернулись бурные обсуждения и преждевременные восторги.

Оригинальная серия «Anthology 1» вышла в ноябре 1995 года, примерно в то же время, что и документальный фильм, включавший интервью с участниками группы и архивные кадры как живых выступлений, так и репетиций. За ней последовали ещё два альбома, «Anthology 2» и «Anthology 3», релиз которых состоялся в 1996 году.

Теперь, когда в посте появилась цифра 4, некоторые фанаты уверены, будто это может указывать на предстоящий выход «Anthology 4». «Anthology 4 подтверждена?» — написал один битломан, а другой добавил: «Бокс-сет антологии? «Free as a bird» и «Real love» с озвучкой Джона? Anthology 4?»

Вероятно поклонники ожидают, что новая «Антология» будет включать в себя некоторые из опубликованных уже после смерти Джона Леннона песни группы, такие как «Real Love» и "Free as a Bird".

Некоторое время назад вышла «Now And Then», написанная Ленноном ещё в 1978 году. В 2023 году Маккартни подтвердил, что, получил демо-запись от вдовы Леннона Йоко Оно в 1994 году, но в конечном итоге отказался от включения её в «Антологию». Маккартни и Ринго Старр использовали искусственный интеллект, чтобы сохранить трек и выпустить его отдельно.

Вполне вероятно, что четвертый том битловской «Антологии» хотят приурочить ко дню рождения Джона Леннона, десятого октября ему исполнилось бы 85 лет. Сын легендарного битла уже анонсировал выпуск мультимедийного сборника "Power To The People", в котором будет подробно раскрыта нью-йоркская эпоха Джона Леннона и Йоко Оно.