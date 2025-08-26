«Слушай, мордастая»: Водонаева жестко ответила подписчице

Телеведущая Алена Водонаева разозлилась из-за критики формы своего пупка. Звезда призналась в соцсетях, что получила много комментариев с бестактными вопросами и решила лично ответить одной из подписчиц.

«Слушай, мордастая, тебе отвечу, потому что ты уже пятидесятая за день в комментариях (какие вы банальные и примитивные) спрашиваешь. У меня было 3 внематочные беременности за мою жизнь, соответственно 3 лапароскопии. Через пупок, поросенок, понимаешь? Возможно, со временем пупок немного деформируется от пережитого опыта. Такая форма. Но главное, не заплывший жиром на безобразном брюхе. А за то, что тебя так сильно интересует мой пупок, тебя и таких же как ты я заклинаю, чтобы по всему вашему женскому роду, во всех следующих поколениях вы узнали, что это такое. Хотели? Получайте. Аминь. Да будет так», — жестко высказалась блогер.

Знаменитость в 28 лет стала матерью. Она родила сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева. Супруги развелись в 2011 году. Блогер подчеркивала в интервью, что выбрала лучшего отца для своего ребенка и считает экс-мужа достойным человеком.

Бизнесвумен отмечала, что постоянно получает непрошеные советы и комментарии по поводу своей худобы. Водонаева резко отвечала на пожелания стать «более аппетитной». Она объясняла, что после расстройства пищевого поведения набрала лишние килограммы и два года разбиралась с последствиями. И знаменитость не собирается толстеть, чтобы кому-то понравиться.

Звезда неоднократно заявляла, что не любит «жирных». По мнению телеведущей, в большинстве случаев люди запускают себя из-за собственной лени, а потом кругом ищут виноватых.