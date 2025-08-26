Билеты на концерт Полины Гагариной в Казахстане исчезли после протестов

Билеты на концерт российской певицы Полины Гагариной исчезли на казахстанском сайте Zakazbiletov.kz после протестов. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Выступление Гагариной в столице страны Астане было анонсировано еще в начале лета, оно должно было пройти в Конгресс-центре.

После в соцсетях начали распространяться призывы к бойкоту и отмене концерта, несколько дней назад, некоторые посты с такими призывами в Threads набрали более десяти тысяч лайков.

По словам критиков, в 2022 году певица открыто поддержала специальную военную операцию России на Украине, выступив на митинге в «Лужниках». Пользователи сети также отметили что в Казахстане был отменен концерт Земфиры* (признана в РФ иностранным агентом).

Сейчас афиши шоу исчезли со страниц организаторов и с официального сайта Гагариной, билеты пропали из продажи, при этом подтверждения отмены концерта пока не поступало.

В 2023 году запланированный концерт Гагариной в Алматы также был отменен после протестов казахстанцев. Организаторы не комментировали отмену.

До этого выступление музыканта Эльдара Джарахова на Алтае отменили после жалоб.