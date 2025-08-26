Проблемы со здоровьем, потеря отца и призывы покинуть РФ: что происходит с Киркоровым

Певца Филиппа Киркорова снова призвали покинуть Россию, отправившись к друзьям за границей. News.ru рассказал с чем связаны подобные заявления и с какими сложностями столкнулся артист в последнее время.

Кто выгоняет Киркорова?

За кулисами конкурса «Новая волна» в Казани Киркорова попросили напеть песню, которая навевает ему приятные воспоминания. В ответ артист стал петь песню бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».

«Замечательное выступление Аллы Пугачевой в Юрмале, когда весь зал "Новой волны" пел вместе с ней. Такое теплое воспоминание о тех замечательных временах, когда все было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — сказал Киркоров.

Ситуация возмутила артистку Вику Цыганову. По ее мнению, Киркорову «стоит, наконец, покинуть Россию» и отправиться за границу «к своим друзьям».

«Киркоров, едва державшийся на ногах, за кулисами спел "Миллион алых роз" и вспомнил, как ему было хорошо с Пугачевой в Юрмале», — написала Цыганова.

Отметим, что это не первый случай, когда Киркорову предлагают уехать из России. Ранее об этом говорила актриса Яна Поплавская — она считает, что российских артистов, в том числе и поп-короля, недостаточно наказали за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Проблемы со здоровьем

21 августа, во время концерта в Казани, Киркоров попытался подняться по ступенькам, но не удержался и упал. Артист быстро встал и продолжил свое выступление. После номера к нему подошла артистка Ани Лорак — в разговоре с ней музыкант признался, что никогда не любил лестницы.

«Всю жизнь я боюсь этих лестниц! Всю жизнь», — заявил он.

Параллельно с этим СМИ сообщили, что у Киркорова выявили диабет второго типа. Исполнитель жалуется на слабость, перепады настроение, чувство жажды и «ватные ноги». Артист подтвердил наличие у него заболевания, объяснив, что из-за диабета на его руке плохо заживают раны, которые он получил после ожога пиротехникой на концерте в Санкт-Петербурге.

Причина неудач

По мнению концертного директора Сергея Лаврова, причиной неудач Киркорова мог послужить «танец на кресте» в мае 2022 года. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появляется светящийся крест, внутри которого была «распята» актриса.

«Филипп — потрясающий артист, но все-таки не нужно было затрагивать религиозную тему, может быть, это все после "танца на кресте". Потом ведь было много реально возмущенных верующих. Представьте: столько людей, их мысли, энергия направлены в одну сторону. Это огромная сила», — пояснил Лавров.

Сам певец жаловался, что на род его отца Бедроса Киркорова было наложено некое проклятие. Кроме того, артист назвал свое рождение чудом.

«Я единственный из Киркоровых (а их было много: брат, сестра, еще родственники), кто продолжил наш род. Если бы я не родился, Киркоровы бы пресеклись», — заявил он.

Напомним, что 18 марта Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Филипп после его смерти признавался, что лишился своего последнего «крыла» и теперь будет «учиться ходить».