Раскрыта стоимость свадьбы Муцениеце

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и певца Петра Дранги обошлась не менее чем в 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, мероприятие состоялось в Императорском яхт-клубе, расположенном в сердце Москвы. Пара арендовала все здание с прилегающей территорией, только аренда стоит около 1 млн рублей, пишет канал.

Яхт-клуб находится на территории «Красного Октября», у памятника Петру I. За забором есть уличная охраняемая площадка, скрытая от посторонних. Жених и невеста пытались провести гулянья тайно и просили гостей ничего не выкладывать в соцсети.

«Еще порядка 3 млн ушло на подготовку свадьбы: ведущий, фотограф, видеограф, сбор невесты в Barvikha Hotel & Spа, фотосессия в 5-звёздочном отеле «Арарат Парк Хаятт», рядом с Большим театром. Плюс декор банкетного зала — в районе полмиллиона и застолье — от 1,5 млн», — говорится в публикации.

Муцениеце сменила фамилию в соцсетях и спровоцировала слухи о тайной свадьбе

На свадьбе актрисы и аккордеониста присутствовали многие знаменитости. Среди них — актриса Евгения Осипова, бывшая супруга Павла Прилучного Рената Пиотровски и художественный руководитель театра-кабаре Crave Василий Козарь с супругой. Сам Прилучный в этот день отмечал годовщину свадьбы со своей второй женой Зепюр Брутян, которая состоялась в 2022 году и обошлась в 5 миллионов рублей.