Киркоров в шоке от поведения наследницы

Филипп Киркоров впервые стал отцом в 2011 году. Артист не стал скрывать: его дочь родилась от суррогатной матери, а имя у нее двойное — в честь его главных женщин. Но мириться со звездной жизнью Алла-Виктория не стала. Девочка растет яркой личностью и не боится проявлять характер.

Золотая ложка и непростая судьба

О своем новом статусе Филипп Киркоров заявил в 2011 году. Во время вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» артист рассказал, что стал папой.

Позже музыкант отметил: девочке он дал двойное имя, которое было выбрано не просто так. Первой важной женщиной в жизни Филиппа стала его мама Виктория Марковна, а второй — первая и единственная официальная жена Алла Пугачева. Вот и назвал он наследницу Аллой-Викторией.

В честь рождения малышки певец приобрёл виллу в Майами. В этом ему помог Николай Басков, а поиски того самого дома продолжались почти полгода.

Через семь месяцев после появления на свет дочери у Киркорова родился сын Мартин. Несмотря на жизнь в звёздной семье, мальчик старается вести закрытый образ жизни, в отличие от своей старшей сестры, которая часто появляется в личном блоге.

Царевна-несмеяна

Впервые в свет Филипп Киркоров и Алла-Виктория вышли в 2015 году. До этого времени артист держал наследников подальше от прессы, отмечая, что излишнее внимание им навредит.

В пятилетнем возрасте Алла-Виктория начала выступать в танцевальном коллективе Аллы Духовой, а ее пластику оценила сама Ирина Винер.

Через два года девочка захотела выйти на лед и увлеклась фигурным катанием. Ее тренером стал Евгений Плющенко.

Однако на каждом снимке, стали замечать пользователи Сети, дочь Киркорова не улыбалась, а ее лицо не выражало никаких эмоций. В какой-то момент в Сети даже появились слухи о ментальном заболевании девочки.

Филиппа Киркорова стали обвинять в недостаточном внимании к наследнице из-за постоянной занятости. При этом артист появлялся с детьми почти на каждом значимом мероприятии, но девочка все равно выглядела грустной.

На 12-летие музыкант преподнес дочери дорогой браслет от известного ювелирного бренда, но и тогда Алла-Виктория не стала улыбаться на камеру.

При этом в личном блоге звёздная наследница позволяет себе быть смешной и чудной.

Проблемы с воспитанием

Филипп Киркоров не стал скрывать: воспитание дочери дается ему нелегко. Алла-Виктория растет темпераментной и активной девушкой, «управляя всеми».

«Она полная противоположность своего брата. Держит меня в постоянном напряжении», — пожаловался музыкант.

Вместе с популярностью Алла-Виктория получила и трудности богатой жизни. Одноклассники часто смеялись над имиджем ее отца и его пластическими операциями.

В итоге детей Киркорову пришлось перевести в школу в Дубае, где богатством и известностью никого не удивить. Однако и там девочка проявила свой характер. Она стала нарушать школьные правила, чем вызвала волну негодования со стороны педагогов и поклонников.

Вскоре звёздному отцу пришлось забрать дочь из учебного заведения. В свое оправдание Алла-Виктория лишь заявила, что «навалила много кринжа», поэтому уезжает в Россию.

Не такая, как все

Весной 2025 года девушка шокировала публику новым признанием. В ответ на сравнения ее с детьми Аллы Пугачевой, подросток заявила: она не думает, что Лиза и Гарри счастливы.

Алла-Виктория отметила, что не хотела бы провести все детство у рояля и за многочасовыми уроками.

А потом она и вовсе заявила, что до «иноагентов» ей нет никакого дела.

Затем досталось и подписчикам девочки. Звёздная наследница в ответ на замечания о ее вечно недовольном лице заявила, что не обязана всем улыбаться. Она подчеркнула, что у неё все хорошо, и психологическая помощь ей не нужна.

Модельный рост

Недавно Филипп Киркоров отправился с детьми в Грецию. Звёздный отец поделился в личном блоге снимками с отдыха. Однако поклонников привлекли не красивые пейзажи, а внешность Аллы-Виктории.

Многие отметили: в свои 14 лет девочка почти догнала знаменитого папу. Рост артиста составляет 193 сантиметра, а наследница уже немного ниже него.

После этого пользователи Сети предложили Киркоровой пойти в модельный бизнес.

Сама Алла-Виктория не рассказывает о своих планах. В последнее время девочка отказывается выходить с отцом в свет и запрещает ему говорить о себе.

Возможно, она просто устала от пристального внимания к себе, а может готовит что-то яркое, чтобы засиять вместе с отцом и избавиться от сравнений и упреков чужих людей.