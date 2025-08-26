РИА Новости: Пугачева может потерять права на товарный знак "Алла Борисовна"

Певица Алла Пугачева может потерять права на свой товарный знак «Алла Борисовна». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, товарный знак певицы был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия несколько раз продлевался. В последний раз срок пролонгировали в 2016 году до 25 апреля 2026 года. Если Пугачева не продлит его снова, то рискует потерять свой товарный знак.

Как следует из базы Роспатента, под товарным знаком «Алла Борисовна» в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, табак, игрушки и так далее.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июле певец Феликс Царикати заявил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин не вернутся в Россию. Артист считает, что супруг певицы приложил руку к формированию негативного мнения у Пугачевой о российском правительстве и СВО.

Ранее Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины».