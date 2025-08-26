Певица Алла Пугачева может потерять права на свой товарный знак «Алла Борисовна». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно документам, товарный знак певицы был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия несколько раз продлевался. В последний раз срок пролонгировали в 2016 году до 25 апреля 2026 года. Если Пугачева не продлит его снова, то рискует потерять свой товарный знак.

Как следует из базы Роспатента, под товарным знаком «Алла Борисовна» в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, табак, игрушки и так далее.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В июле певец Феликс Царикати заявил, что Пугачева и ее муж Максим Галкин не вернутся в Россию. Артист считает, что супруг певицы приложил руку к формированию негативного мнения у Пугачевой о российском правительстве и СВО.

Ранее Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины».