Владимир Пресняков рассказал о том, как его сын переживает развод

Владимир Пресняков рассказал о том, как его сын Никита переживает развод с Аленой Красновой. Об этом сообщает Starhit.

Во время разговора с журналистами на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Казани» Пресняков-старший заявил, что он очень переживает из-за развода сына. При этом он также признал, что Никита уже находится в поиске «чего-то нового».

«Естественно, я его поддерживаю — я его отец, он мой сын и мой друг», — заявил он.

Кроме того, Владимир Пресняков напомнил, что он сам тоже не сразу нашел свое счастье, и построил крепкую семью с Натальей Подольской только в третьем браке.

«Вообще, надо бороться за жизнь, а за любовь — вдвойне. Мы каждый день работаем над тем, чтобы наш брак был классным. И Никита с Аленой боролись, просто жизнь иногда делает такие вещи», — добавил он.

Ранее Никита Пресняков ответил на слухи о причинах своего развода.