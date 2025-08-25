Директор Антонова отреагировал на слухи о его госпитализации перед концертом

Концертный директор Юрия Антонова Олег Давыдов отреагировал на слухи о госпитализации певца. Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Давыдова, новости о госпитализации Антонова являются фейком. Он также добавил, что сейчас с певцом все нормально.

«Где они берут эти желтушные СМИ? С ним всё нормально, никуда его не увозили никакие скорые», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Антонова забрала «скорая» перед его выступлением на «Новой волне» в Казани. Источники сообщали, что певец почувствовал себя плохо, когда готовился к выходу на сцену.