76-летний Леонтьев произвел фурор на сцене

Народный артист России Валерий Леонтьев в прошлом году объявил, что ушел со сцены. Но ради фестиваля "Новая волна" он сделал исключение. Певец не только впервые за долгое время прилетел в Россию, но и вышел на сцену, исполнив свой главный хит "Казанова".

Кадры с репетиции уже утекли в Сеть. Леонтьев предстал перед публикой в шляпе и затемненных очках. Но скрывать певцу абсолютно нечего, он прекрасно выглядит — подтянутый и полный сил. На лице Валерия практически нет морщин, хотя ему уже 76 лет.

Народ пришел в восторг от вида музыканта. Ведь Леонтьев не просто стоял на сцене с микрофоном, артист энергично танцевал, как в свои лучшие годы. "Казанова не стареет. В 76 какой живчик"; "Стройный, поджарый, скулами можно белье гладить"; "Заверните мне его, пожалуйста, с собой!" "О боже! Вот это мужчина!"; "Какой он все-таки большой артист!" — рассыпались в комплиментах поклонники Валерия.

Напомним, что после отъезда в США о Валерии Леонтьеве почти ничего неизвестно. Певец буквально пропал со всех радаров. А ведь до этого он активно работал: заседал в жюри телешоу "Голос. 60+", а в декабре 2021-го спел на "Песне года", отработал новогодние телесъемки и частные концерты.

В Америку артист переехал к семье. Жена певца живет за океаном уже 20 лет, там у нее бизнес. Долгое время музыкант разрывался между двумя странами — работал в России, а когда выдавалась минутка, спешил к жене.