Кто из победителей «Новой Волны» получил широкую известность

«Новая Волна» позволила Люсе Чеботиной, Диане Хитаровой (JALAGONIA), группе IOWA заявить о себе, дала им путевку в жизнь. В 2025 году они снова выступили на конкурсе — уже как приглашенные звезды.

© фото из личного архива JALAGONIA

Диана Хитарова появилась на конкурсе «Детская Новая Волна» в 2013 году с песней Владимира Преснякова «Замок из дождя», вошла в число победителей, выступавших за Россию.

В 2024 году молодая артистка исполнила на сцене «Волны» свой сольный трек «Джинсы». Это выступление стало первым под псевдонимом JALAGONIA.

В 2025 девушка подарила зрителям настоящую историю, наполненную эмоциями и уязвимостью, — трек «Девочка плачет» из дебютного сольного альбома «Отель моих снов».

Люся Чеботина прошла отбор на «Новую волну» со второго раза, представила Россию на конкурсе, но не вошла в число призеров.

После конкурса артистка постоянно развивалась, экспериментировала, искала новые направления в своем профессиональном и творческом пути, ушла от исполнения каверов и начала писать собственные тексты и музыку к ним. Ее песня «Монако» разорвала отечественные и зарубежные музыкальные чарты.

Группа IOWA выступила на «Новой волне» с песней «Мама» в 2012 году, получила специальный приз «Выбор слушателей Love Radio».

Положительные эмоции, полученные на конкурсе, мотивировали исполнителей творить дальше и делиться своим творчеством с аудиторией. Трек «Одно и тоже» стал саундтреком сериала «Кухня», а трек «Улыбайся» стал одним из саундтреков сериалов «Физрук» и «Сладкая жизнь».

В 2015 году IOWA блеснула на открытии «Новой волны» с песней «Маршрутка», которая к тому времени уже успела стать хитом. В 2024 году группа появилась на «Новой волне» с треком «Плохо танцевать», в 2025 году также вошла в список заявленных звездных исполнителей.

По мнению экспертов, путь от финалиста до почетного гостя Новой волны — это пример грамотного сочетания удачи, таланта, харизмы, упорного труда и умения поддерживать связь с аудиторией.