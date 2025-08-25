Цыганова высказалась о поздравлении Пугачевой в адрес Вакарчука

Поздравив лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с получением награды «Национальная легенда Украины, певица Алла Пугачева «села в лужу». Об этом у себя в Telegram-канале заявила певица Виктория Цыганова.

К своему посту она прикрепила пост Вакарчука, в котором он сообщил, что получил от Владимира Зеленского награду «Национальная легенда Украины». Под текстом также можно увидеть комментарий Пугачевой, где она поздравляет лидера группы «Океан Эльзы» словами: «Заслужил! Браво!».

«На Украине Вакарчука презирают, особенно после того, как на его концертах несколько раз устраивали облавы сотрудники ТЦК. Но откуда об этом знать Пугачевой? На самом деле, ей глубоко плевать на "рабов и холопов". Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звезд сможет влюбить в себя публику заукранцев-релокантов», — прокомментировала это Цыганова.

По ее мнению, своим поздравлением Пугачева только «села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность». Цыганова назвала открытую поддержку одного из активных участников Майдана и идеолога «нацистского режима Зеленского» краем, «ниже которого певице падать просто некуда».