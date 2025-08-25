Исполнитель «Фантазера» Евдокимов оставил наследство в двух странах

Умерший от рака певец Ярослав Евдокимов оставил наследство в двух странах — России и Белоруссии. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отмечается, что исполнитель хита «Фантазер» имел квартиру и дачу в Минске. В последние годы в квартире проживала его дочь от второго брака. Дача же, по словам самого Евдокимова, находилась «в плачевном состоянии».

Кроме того, певец также имел квартиру в Москве. Жилплощадь расположена в переулке Сивцев Вражек — стоимость недвижимости в районе оценивается примерно в 75 миллионов рублей.

Евдокимов умер 22 августа на 79-м году жизни. За его карьеру ему было присвоено звание народного артиста Белорусской ССР и заслуженного артиста России.