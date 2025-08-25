Настя Ивлеева ответила на вопрос об удалении комков Биша
Сегодня Настя Ивлеева ненадолго перевоплотилась в бьюти-блогера. Знаменитость настроила камеру, устроилась перед зеркалом и принялась делать макияж. Во время бьюти-процесса звезда разоткровенничалась о своей внешности и ответила на актуальные вопросы фолловеров.
Поклонников Насти уже давно беспокоит ее внешний вид. Ивлеева экстремально похудела еще в злосчастном для нее 2023 году — год, когда состоялась «голая вечеринка», по сути, «отменившая» блогершу как шоубиз-единицу.
Еще тогда ходили слухи, что ведущая подсела на популярный препарат для диабетиков, отчего и иссохла. Также выдвигалась версия, что Насте удалили комки Биша, и поэтому ее скулы выглядят такими точеными.
Сегодня Ивлеева, наконец, перестала томить фанатов и объяснила, что случилось с ее лицом.
«Это классный комментарий про то, что я якобы удалила комки Биша. Во-первых, я похудела на 20 килограммов еще в 2023 году. Мой вес — 58 кг. И у меня всегда были скулы! Потому что я ладненькая и складненькая!» — пококетничала Ивлеева.