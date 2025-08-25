Солист Rammstein Тилль Линдеманн оказался в психбольнице Кишенева

Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Молдавию для съемки клипа в психиатрической больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Rupor.

Ожидается, что съемки пройдут в Костюженской психиатрической больнице, которая расположена в пригороде Кишинева. При этом, в съемках примет участие молдавский режиссер Роман Бурлак. Частично съемки пройдут и в самом Кишиневе — в соцсетях уже появились кадры со съемочной площадки.

Источник подчеркивает, что клип станет первым совместным проектом Rammstein и Молдавии. Как долго Линдеманн будет оставаться в стране, пока не уточняется. Также остается неизвестной дата релиза нового клипа.

Костюженская психиатрическая больница («Костюжень») основана в 1895 году недалеко от одноименного монастыря. Ее корпуса были спроектированы известными архитекторами Александром Бернардацци и Цалелем Гингером.