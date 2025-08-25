Аня Покров накануне свадьбы рассказала о конфликтах с Бабичем

Блогер Аня Покров накануне свадьбы призналась, что у неё бывают конфликты с женихом — Артуром Бабичем. За их решение, как рассказала сама девушка в интервью Леди Mail, отвечает она сама.

© Telegram @pokrov90avocado

«Я просто бусинка, и выравниваю все наши конфликты. На самом деле всё правда просто: Артур очень сильно меня любит, а я очень сильно люблю его. И тем самым мы понимаем, что никакие разногласия не должны вставать между нашими чувствами», — поделилась 25-летняя знаменитость.

С датой торжества звёзды Сети пока не определились. Анна лишь отметила, что ей хочется настоящего праздника — масштабного и красивого. А там и пополнение в семействе не за горами.

«Детей мы оба с Артуром любим», — намекнула блогер.

Кроме того, как оказалось, девушка практически перестала ревновать своего избранника. Отсутствие соперниц положительно повлияло на ситуацию.