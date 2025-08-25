Солист Rammstein Тилль Линдеманн оказался в психбольнице Кишенева

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Кишинев для съемок нового клипа, сообщает портал Rupor.

© Sven Mandel/WIKIPEDIAN.ORG

По данным издания, певца заметили в столице Молдовы еще вечером 23 августа. Основная часть съемок проходит в Костюженской психиатрической больнице в пригороде Кишинева при участии молдавского режиссера Романа Бурлаки.

Местные СМИ отмечают, что часть работы ведется и в самой столице. Продолжительность съемок и дата выхода клипа пока не уточняются. Rupor подчеркивает, что это первый музыкальный проект Линдеманна в Молдавии.

Костюженская психбольница была основана в 1895 году недалеко от одноименного монастыря. Здания больницы спроектировали архитекторы Александр Бернардацци и Цалель Гингер.