Земфира* погасила долги после взыскания московского суда

В отношении певицы Земфиры* закрыли исполнительное производство в результате погашения долгов. Это следует из судебных и других материалов.

В июне прошлого года Мировой суд Хорошевского района Москвы обязал Земфиру* выплатить задолженность за неоплаченные коммунальные услуги.

— Мировой судья судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынес решение о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Рамазановой Земфиры*, — сообщается в пресс-службе суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что приставы хотят взыскать с нее 11 тыс. руб за неоплату штрафов, а также более 200 тыс. рублей по ЖКХ.