Лолита назвала свое пение фальшивым и расплакалась

Эстрадная певица Лолита Милявская расплакалась после своего выступления на фестивале «Новая волна» в Казани. Соответствующее видео опубликовал блогер и журналист Олег Пилягин в своем Telegram-канале.

«Я спела фальшиво. Ужасно. Я не могла собраться», — говорит артистка, вытирая руками слезы.

Блогер поддержал исполнительницу на видео, заявив, что она достойна этих аплодисментов.

«Это первый артист за три дня конкурса, который смог поднять весь зал и сорвать овации», — подписал он ролик.

