Ивлеева похвасталась новой баней

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась своей новой загородной баней. Звезда показала строительство объекта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Баня будет находиться рядом с домом Ивлеевой и ее мужа, бизнесмена Филиппа Бегака, в деревне в Навлинском районе Брянской области. К настоящему моменту уже готова деревянная основа постройки.

«Пришли выбирать, где будут розетки», — поделилась телеведущая.

© Telegram-канал «Пятый канал|Новости»

Ивлеева также показала отдельное небольшое здание, в котором расположится санузел.

Ранее Ивлеева испугалась за мэра Москвы Сергея Собянина накануне приезда в Россию президента США Дональда Трампа. Звезда попросила не показывать американскому лидеру столичное метро, так как в противном случае он может захотеть украсть главу города.