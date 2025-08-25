В России призвали запретить песни Бьянки

В России следует запретить песни певицы Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая) из-за «пропаганды нетрадиционных ценностей» и концертов за рубежом, считает руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Такое мнение он выразил в беседе с изданием «Абзац».

«Бьянку в целом как артиста нужно запретить. То она в Германию ездит с концертами, то про мужские органы поет, то полуголая на сцену выходит», — возмутился Бородин.

Он заявил, что ФПБК обратится в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило творчество певицы и, при необходимости, поспособствовало привлечению ее к ответственности.

В апреле Бьянка планировала выступить с концертом в Луганске, однако мероприятие пришлось перенести в связи с временным запретом на массовые мероприятия в ЛНР.

До этого Бородин призвал лишить российского паспорта лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) после того, как музыкант назвал новые композиции народной артистки СССР Александры Пахмутовой ужасными.