Певица Любовь Успенская освоила вождение автобуса. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Global look

Исполнительница рассказала, что получила водительское удостоверение категории D (автобусы). На ролике артистка продемонстрировала поездку за рулем Mercedes Sprinter, который она сравнила с апартаментами на колесах.

«Даже самолет не нужен!» — сказала певица, показывая салон автобуса, внутри которого установлены кожаные кресла, а на стене закреплен большой монитор.

