Подруги Диброва сделали неожиданное заявление о его разводе с молодой женой

Подруги телеведущего Дмитрия Диброва рассказали, что он до сих пор любит свою жену Полину. Сестры-близняшки Катя и Волга Король дали комментарий изданию URA.RU.

© Passion.ru

Певицы работают вместе со звездой в непростой для него период. Дмитрий разводится со своей супругой, по сообщениям СМИ, из-за ее измен. Сам Дибров хранит молчание, а Полина открыто просит не обижать мужа.

Катя и Волга рассказали подробности о состоянии телеведущего. По их словам, он иногда говорит о жене, и чувства не угасли.

«Дмитрий уважает и любит Полину. Вы знаете, о любви никогда нельзя говорить в прошедшем времени. Я, как человек, который прошел через развод в прошлом году, об этом знаю абсолютно точно. Если ты говоришь, что разлюбил, значит, скорее всего, и не любил. Я думаю, что не только Дмитрий, но и Полина, конечно же, до сих пор любит его», – считает Волга.

Ее сестра Катя уверена, что супруги сохранят теплые отношения ради детей. Она говорит, что и Дмитрий Александрович это понимает. На вопрос о том, не хотят ли сестры сами присмотреться к Диброву, они ответили так.

«Такое чувство, как любовь, приходит и стучится к нам нежданно и негаданно. Когда оно нас посетит, неизвестно. Да и, неужели вы думаете, мы вам будем рассказывать об этом?» – заинтриговали певицы.

Девушки рассказали, что давно знакомы с Дмитрием, но не знали о его желании заниматься совместным творчеством. Они вместе записывают песни и много репетируют.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва рассказала о дружбе с женой предполагаемого возлюбленного.