Ани Лорак одним жестом ответила на слухи о расставании с мужем

Ани Лорак сейчас находится в Казани. В столицу Татарстана певица приехала вместе со своим супругом Исааком Виджраку, за которого вышла замуж год назад.

© Московский Комсомолец

Напомним, в последнее время в тусовке стали распространяться слухи о непростых отношениях между супругами. Певица уверяла, что к действительности они никакого отношения не имеют.

И вот сейчас одним жестом решила поставить точку: вместе с мужем они пришли на репетицию вечернего концерта.

© Дмитрий Ильинский

В ожидании выхода Лорак на сцену Исаак нежно приобнимал ее за плечи, а сама певица улыбалась. Было видно, что между ними - полная идиллия. Пока Ани репетировала, муж терпеливо наблюдал за происходящим из зрительного зала.

Напомним, не так давно звезда рассказывала: Исаак является не только ее супругом, но и тренером. Артистка не скрывает, что именно благодаря совместным тренировкам она находится в роскошной форме. В Казани, например, все активно обсуждают ее плоский животик.