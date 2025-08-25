Продюсер назвал стоимость проведения «Новой волны» в Казани

Фестиваль масштаба «Новой волны» требует достаточно больших затрат, связанных с логистикой, размещением артистов, звуком, светом, установкой конструкций и так далее. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

© Владимир Соколов/«НОВАЯ ВОЛНА» Международный музыкальный конкурс/VK

«Там же, посмотрите, зал-то небольшой, и поэтому выручку большую не сделаешь. А затраты по таким мероприятиям плюс-минус доходят до 10 миллионов долларов», — рассказал продюсер.

По его словам, основные средства на проведение конкурса поступают от спонсоров и телетрансляции. Что касается звезд, они зачастую выступают на подобных мероприятиях бесплатно, «по дружбе и за эфир», отметил Пригожин.

«Новая волна» в этом году впервые проводится в Казани. Заявки на участие в конкурсе подали 6000 начинающих артистов, но до финала дошли только 13 из шести стран. 25 августа в рамках мероприятия пройдет гала-концерт ретро-хитов с участием практически всех звезд российской эстрады. 26 августа состоится торжественное закрытие фестиваля.