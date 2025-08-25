Певец Валерий Леонтьев вернулся в Россию из США ради выступления на фестивале «Новая волна» и сделал заявление о своей Родине.

Артист отметил, что цена его возвращения велика. Леонтьев заявил, что был счастлив приехать в Казань на выступление и поблагодарил продюсера Игоря Крутого за приглашение на фестиваль.

— Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю Родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего, — цитирует Леонтьева Mk.ru.

Леонтьев 19 марта 2024 года объявил о завершении музыкальной карьеры. Однако это решение затронуло только публичные выступления. Общественный деятель и журналист Вадим Манукян в свою очередь высказал мнение, что певца не отменят в России, так как он никак не комментировал политическую ситуацию в стране.

Уже в январе этого артист решил вернуться на мировую сцену — он анонсировал выступления во многих зарубежных странах. Кроме того, в новогоднюю ночь Леонтьев выступил на Big Art Festival в Дубае за 180 тысяч долларов. «Вечерняя Москва» среди прочего вспомнила самые яркие моменты из жизни артиста.