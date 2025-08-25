Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить в России творчество певицы Бьянки (настоящее имя — Татьяна Липницкая). Общественника цитирует «Абзац».

Бородин подчеркнул, что исполнительница хитов «Были танцы» и «А че че» известна эпатажным поведением. Кроме того, в текстах ее треков присутствуют нецензурная брань и упоминания мужских половых органов.

«Бьянку в целом как артиста нужно запретить. То она в Германию ездит с концертами, то про мужские органы поет, то полуголая на сцену выходит», — заявил глава ФПБК.

Общественник добавил, что обратится в прокуратуру с просьбой дать оценку творчеству певицы.

