«Никакого обмана не было»: Полина Диброва раскрыла, когда ее муж узнал об отношениях с Товстиком

Полина Диброва сообщила, что ее муж Дмитрий сразу знал об отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. По словам девушки, никакого обмана в сторону ведущего не было.

Подробностями Диброва поделилась в личном Telegram-канале.

Полина решила ответить на «самые острые вопросы», связанные с предстоящим разводом и ее новым романом. В частности, Диброва раскрыла, узнал ли Дмитрий об отношениях, когда они начались.

«Нет, он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может», - написала жена ведущего.

Также Полина сообщила, что жена Товстика Елена узнала о разводе не из соцсетей – женщина, по ее словам, была проинформирована «задолго до».

Диброву упрекают, как она могла завести отношения с женатым мужчиной. На это Полина сказала: «Мы приняли решение соединиться после того, как Роман объявил Елене о разводе».

Ранее Диброва прокомментировала проблемы с имплантом у Елены Товстик. Полине известно, что проблема была давно, но это «ее ответственность», размышляет жена ведущего.