От комплексов к величию: Клаудии Шиффер исполнилось 55 лет

Клаудия Шиффер считается одной из самых ярких супермоделей 90-х. Из-за ее красоты сходили с ума миллионы поклонников, которые порой совершали опасные и безумные поступки. Считается, что даже стандарт красоты «90-60-90» появился благодаря идеальной фигуре модели. Как сейчас выглядит легенда подиумов 90-х — в галерее «Рамблера».

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком Райнберге, в обеспеченной семье. После окончания школы девушка работала в юридической фирме отца и совсем не думала о модельной карьере. Позже Шиффер призналась, что в юности у нее даже были комплексы из-за высокого роста и худощавого телосложения. Все изменилось, когда в одном из ночных клубов Дюссельдорфа Клаудию заметил глава модельного агентства Metropolitan Models и после знакомства с ним она отправилась в Париж.

К 1990 году Шиффер получила контракт от Chanel, стала музой Лагерфельда и оказалась в одном ряду со знаменитейшими моделями 90-х Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл.

Популярность Шиффер была столь высока, что красотка не могла спокойно дойти до машины без телохранителей.

«У нас была охрана на каждом показе. Бывало, что я выходила на подиум, а после возвращения обнаруживала, что мое нижнее белье пропало», — вспоминала она.

Шиффер работала с журналами Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Vogue, снялась в рекламе Guess, стала лицом Elseve по уходу за волосами и получила контракты с Citroën, Revlon и многими другими компаниями.

В 90-х супермодель встречалась с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. В 2002 году она вышла замуж за британского режиссёра Мэттью Вона, в их браке родилось трое детей.