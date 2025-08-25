Филипп Киркоров представил преемника Сергея Лазарева

Недавний неожиданный отъезд Филиппа Киркорова из Казани, из-за которого был под вопросом его дуэт с Анной Асти, обрёл неожиданное продолжение. Певиц вернулся и в срочном порядке записал обещанный трек.

Однако главной новостью стало заявление короля эстрады. Киркоров заявил, что наконец-то нашёл артиста, способного, по его мнению, заменить Сергея Лазарева. Этим человеком оказался Александр Филин — сын экс-солиста Большого театра Сергея Филина.

По словам Филиппа, у молодого артиста есть все данные, включая внешнее сходство. Подробности Киркоров пообещал раскрыть лично при встрече.