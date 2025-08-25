Кокошник Кадышевой выставили на продажу за 350 тысяч рублей

На благотворительном маркете VK Star Market, на котором можно приобрести личные вещи российских знаменитостей, обнаружили кокошник певицы Надежды Кадышевой стоимостью 350 тысяч рублей.

Кокошник выполнен в черном цвете, украшен золотыми вставками и разноцветными камнями. Фото с мероприятия опубликовал Starhit.

VK Star Market проходит в арт-квартале «Хлебозавод № 9». Более 150 известных блогеров, артистов, музыкантов и спортсменов предоставили личные вещи для продажи. Все средства организаторы направят в фонды «Второе дыхание», «Гордей» и приют «Преданное сердце». За два предыдущих года подобная инициатива позволила собрать около 2,4 миллиона рублей.

Ранее неизвестный мужчина выставил на сайте объявлений волосы Надежды Кадышевой. За них автор лота хочет получить 100 тысяч рублей. В подписи к лоту продавец заявил, что работал уборщиком во время концерта ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году, где и нашел волосы. Он настаивает на подлинности волос, которую готов подкрепить любыми проверками.