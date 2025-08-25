Стас Ярушин раскрыл подробности суда с лейблом Асти

Актер Стас Ярушин рассказал подробности суда его выпускающей компании с лейблом певицы Анны Асти. Как сообщает StarHit, в шоу «Переговорка» на «Радио 1» он рассказал, что сейчас поддерживает связь по этому вопросу с мужем артистки, бизнесменом Станиславом Юркиным.

Напомним, что лейбл потребовал с компании Ярушина 1 млн рублей за нарушение авторских прав. По словам артиста, причиной иска стало исполнение песни Асти «По барам» в шоу «МузLoft тур» одной из участниц на татарском языке.

Актер хотел пытался решить ситуацию мирным способом и дозвониться до Анны, но она не брала трубку. Недавно Ярушин оказался в одном самолете с Юркиным и обсудил ситуацию.

«Он сказал, мол, мы сами об этом не знали, давай с нашим юристом свяжемся и сделаем все возможное, чтобы историю всю замять. Меня еще спросил он, почему мы раньше не прислали ему всю эту историю, нам бы дали добро», — рассказал Стас.

По словам Ярушина, сейчас судом занимается его музыкальный директор. Он на связи с супругом певицы.