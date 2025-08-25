Жениха певицы Селены Гомес Бенни осудили за голубику за $200

Жениха певицы Селены Гомес, Бенни Бланко, раскритиковали за голубику стоимостью $200. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Соцсети

Бенни Бланко опубликовал в TikTok видео, в котором показал коробку с крупными ягодами голубики. Музыкальный продюсер рассказал, что ему прислали бокс стоимостью $200 в качестве подарка. Знаменитость восхитился вкусом ягод и отметил их размер.

«Это просто шикарная еда. Вы вообще представляете себе масштаб? Ягоды чертовски огромные. Они восхитительны. Кажется, коробки стоят около 200 долларов», — заявил Бланко.

Интернет-пользователи раскритиковали музыкального продюсера из-за стоимости ягод.

«А я тем временем не могу позволить себе обычные фрукты», «У меня на счету нет и $200! Должно быть, приятно потратить столько денег только на чернику», Сэр, мы не настолько богаты, чтобы понять это», — писали подписчики.

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Недавно издание Daily Mail писало, что Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко разозлились из-за слива подробностей их подготовки к свадьбе.