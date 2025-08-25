Леонтьев выступил на "Новой волне" и объяснил, почему вернулся на сцену

Народный артист Валерий Леонтьев, объявивший некоторое время назад, что ушёл со сцены, передумал и вернулся, выступив на фестивале "Новая волна" в Казани.

По словам 77-летнего артиста, которые приводит MK.RU, решение далось нелегко:

"Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю Родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь".

"Должно многое совпасть: место, люди, обстоятельства и моё внутреннее "я" - то, что глубоко под кожей. И вот совпало: здесь и сейчас, благодаря моему близкому другу Игорю Крутому", - пояснил Леонтьев, отметив, что сыграло свою роль и место проведения фестиваля, ведь Казань - его "место силы".

Ранее Леонтьев говорил, что выступления в 2019 году поставили в его сценической карьере точку. Между тем недавно стало известно, что на частных мероприятиях артист выступать готов.

Музыкальный фестиваль "Новая волна" проходит в столице Татарстана с 21 по 26 августа.