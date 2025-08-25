Лепс объяснил, почему не устроит свадьбу века с 19-летней возлюбленной
Певец Григорий Лепс прокомментировал слухи о своей тайной свадьбе с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой, передает издание «СтарХит». По его словам, они все еще не женаты, свадьба обязательно будет публичной.
В последнее время Аврора Киба неоднократно называла Григория Лепса своим мужем, что породило сплетни о тайном бракосочетании. Однако, по словам народного артиста России, торжество еще не состоялось.
«Это будет обязательно публично. Мы ее назовем свадьбой десятилетия», — заявил Лепс.
На предложение Авроры Кибы назвать торжество «свадьбой века» артист ответил шуткой, что на такое мероприятие им не хватит средств.
«Свадьба века — это слишкoм… Не потянем! Кoпил целый миллион рублей. Не хватает миллионов 300», — сказал певец.