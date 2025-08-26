В Верховном суде не стали рассматривать жалобу комика Руслана Белого*

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу комика Руслана Белого* (признан в РФ иностранным агентом), который требовал исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом РИА Новости рассказали в суде.

© Соцсети

Собеседник агентства уточнил, что Белому отказали в передаче жалобы для рассмотрения ее в судебном заседании.

26 августа признанный иностранным агентом политолог Сергей Марков* (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не собирается уезжать из России. Он выразил надежду, что статус иноагента будет с него снят.

За день до этого стало известно, что комик Данила Поперечный* (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу после отказа в снятии статуса иноагента. В июне 2025 года Московский городской суд утвердил решение Замоскворецкого районного суда Москвы об отказе в удовлетворении иска Поперечного к министерству юстиции России. В нем артист требовал исключить его из списка иноагентов.

Ранее в правительстве одобрили поправки о лишении иноагентов налоговых льгот.

*признан в РФ иностранным агентом.