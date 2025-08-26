Цыганова заявила, что Пугачева «села в лужу»

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала поздравление Аллы Пугачевой солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

В соцсетях Пугачева заявила, что Вакарчук «заслужил» награду «Национальная легенда Украины». Цыганова отметила, что солист «Океана Эльзы» заявлял в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о «рашистских оккупантах» и собирал средства для ВСУ.

Цыганова считает, что за такое поздравление Пугачеву стоит признать иноагентом. Она также утверждает, что «жест» Примадонны не оценила украинская публика. По ее словам, артистка получила шквал критики в комментариях.

«Получилось как всегда — села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность. Многие беглые звезды, предчувствуя Победу России, спешно переобуваются... Пугалкины же продолжают топить себя до талого», — заявила Цыганова.

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил Вакарчука орденом в августе. Артист признался, что не привык к государственным наградам. По его мнению, их больше заслуживают «защитники и защитницы Украины». Алла Пугачева оставила комментарий с поздравлением под постом коллеги.