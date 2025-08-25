«Страшное горе»: в зоне СВО погиб второй племянник Сергея Зверева

Телеведущий Сергей Зверев сообщил о гибели второго племянника в зоне СВО. 29-летний мужчина ушел на очередное задание со своим сослуживцем и не вернулся.

Потрясенный от горя шоумен пояснил, что семья только что узнала о смерти Игоря. По словам Зверева, племянника мобилизировали одним из первых в 2022 году, поскольку он был охотником. Мужчина сразу пошел в военкомат, когда ему пришла повестка и считал своим долгом защищать страну, рассказал Сергей.

За время службы Игоря наградили Орденом Жукова. Всех обстоятельств трагедии Зверев не знает.

«Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!», — поделился артист в разговоре с mk.ru.

Напомним, в начале этого года погиб на СВО 41-летний племянник Зверева Андрей. Мужчина умер незадолго до отпуска - он так и не успел навестить близких.