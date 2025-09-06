Алла Пугачева много лет остается в центре внимания публики. Но за громким именем скрывается не только история успеха, но и богатая родословная 76-летней артистки. «Рамблер» расскажет о прабабушке певицы, о ее родителях и о том, какие легенды до сих пор ходят вокруг фамилии Примадонны.

Истоки семьи Аллы Борисовны берут начало в деревне Узгорск Славгородского района Могилевской области, в Беларуси. Там жили ее прадед Павел и прабабушка Мария. У них родилось семеро детей. В деревне их уважали, особенно прабабушку Примадонны, и было за что.

Прабабушка Мария — знахарка и целительница

Мария славилась своим особым даром. Она лечила как травами, так и своими руками, знала заговоры, ворожила и предсказывала будущее. К ней приходили не только односельчане, но и жители соседних деревень. Одни просили облегчить боль, другие хотели получить совет.

Родственники вспоминали, что Мария могла предсказывать будущее и пользовалась большим уважением. Жила она долго — более девяноста лет, и ушла внезапно. В семье ее вспоминали как строгую, но справедливую.

«Я была у них в гостях, помню Алку еще школьницей. Бабушка Мария была очень добрая… Умерла на ходу. Не лежала, не болела…», — рассказывала двоюродная тетя Пугачевой, Валентина Петровна, «‎Комсомольской правде».

Воспоминания двоюродной тети Примадонны

Валентина Петровна приезжала в Москву и мечтала встретиться с Аллой. Во время одного концерта в Минске она даже попыталась рассказать певице о семье. Но шум и охрана помешали.

Она вспоминала, как жила у Пугачевых в доме, куда по вечерам подавали ароматное печенье, которое прабабушка пекла и как Примадонна, еще будучи девочкой, играла на пианино с рыжей косой до пояса — такая яркая и смехотливая.

Отец — Борис Пугачев

Отец Аллы, Борис Михайлович, родился в Москве в 1918 году. Во время войны служил в разведке и потерял глаз в одном из боев. После этого оказался в госпитале. Именно там он встретил девушку, приехавшую выступать с концертной программой для раненых. Ей оказалась Зинаида Одегова, будущая мать певицы, писала Teleprogramma.pro.

После войны Борис Михайлович вернулся к мирной жизни. Он начал работать на обувной фабрике простым рабочим и постепенно вырос до директора предприятия. Но несмотря на инженерную профессию, он любил театр и участвовал в народных постановках. Эту страсть к сцене унаследовала его дочь.

Мать — Зинаида Одегова

Мама певицы, Зинаида Архиповна, училась на педагога, но началась война, и ей пришлось адаптироваться под новые реалии. Она окончила курсы сандружинниц, а позже попала в концертную бригаду, которая выступала для солдат. И там, как мы писали ранее, она познакомилась с Борисом Пугачевым.

В 1946 году они поженились и остались жить в Москве. После войны Зинаида работала кадровиком на заводе, но в семье сохранила любовь к музыке. Ее мама и сестры тоже любили петь. Талант к вокалу по женской линии позже проявился у Аллы.

Происхождение фамилии Пугачевой

Одна из наиболее распространенных гипотез гласит, что фамилия Примадонны произошла от татарского слова «пугач», которое переводится как «ветка» или «сук». Считается, что предки могли заниматься обработкой древесины, и отсюда пошло такое прозвище, ставшее впоследствии фамилией.

Есть и другая трактовка: «пугач» в старину обозначал половозрелого жеребца. Для казаков лошадь имела особое значение, и нередко фамилии или прозвища происходили от конских кличек. Поэтому не исключено, что Пугачевы унаследовали свою фамилию именно по этой причине.

Третья версия связывает фамилию с Емельяном Пугачевым, руководителем крестьянского восстания XVIII века. Считается, что часть потомков могла взять его имя в качестве фамилии, хотя прямых доказательств этой связи нет.

Скандальные слухи о родословной звезды

В прессе писали, что настоящая фамилия Аллы Пугачевой — Бендицкая. По этим слухам, ее мать якобы ждала ребенка от циркового артиста Иосифа Бендицкого, а Борис Пугачев потом принял девочку как свою дочь.

Также утверждалось, что певицу на самом деле зовут Фаина Боруховна Певзнер, а ее отец носил имя Борух Мелохимович Певзнер. Однако эти истории не имеют документальных подтверждений.

