Уехавшая из России певица избавилась от недвижимости в стране на 141 миллион рублей

Белорусская певица Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) избавилась от недвижимости в России общей стоимостью 141 миллион рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, известная артистка за один день продала квартиру площадью 45,7 квадратных метра в жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной (ее рыночная стоимость — 32 миллиона рублей), а также помещение под офис метражом 40,4 «квадрата» в ЖК «Савеловский Сити». Такую недвижимость на рынке можно приобрести примерно за 12 миллионов рублей. Спустя некоторое время звезда вновь за день оформила сделки по продаже двух квартир на 31-м этаже в «Савеловском Сити» — площадью 29,9 и 89,8 квадратных метра — суммарно за 64 миллиона рублей. Shot уточнил, что там Дакота жила до отъезда из страны.

Будущего обладателя четвертого лота, в жилом комплексе «Павелецкая Сити», метражом 39,5 «квадрата», певица нашла через два месяца после его покупки. На рынке такой объект продается примерно за 25 миллионов рублей. Кроме того, артистка избавилась от автомобиля марки BMW X6 XDRIVE40D 2020 года стоимостью около восьми миллионов рублей. Между тем в собственности Дакоты по-прежнему остаются кладовка на 31-м этаже (3,3 «квадрата») и машино-место (16,1 «квадрата») на общую сумму приблизительно в шесть миллионов рублей.

Ранее Shot сообщал, что Рита Дакота тайно получила российское гражданство в конце 2022 года. До этого звезда рассказывала, что больше не может давать концерты в РФ. Она заявила, что новость об этом стала для нее ударом, разделившим жизнь на до и после. После этого Герасимович приняла решение переехать в США.