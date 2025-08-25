Приставы перестали искать деньги на счетах Земфиры*

Исполнительное производство в отношении певицы Земфиры Рамазановой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) по неоплаченной «коммуналке» прекратили после того, как она погасила возникший долг. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Как уточняется, певица оплатила имеющуюся задолженность по неоплаченным коммунальным платежам, что и послужило причиной закрытия производства приставами. В мае 2025 года в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступили материалы от столичного мирового судьи, в которых обозначалось, что артистка не оплатила вовремя коммунальные платежи на сумму более 2 900 рублей.

Ранее у Земфиры нашли долг за ЖКУ в подвале. Речь тогда шла о нежилом помещении в Хорошевском районе Москвы, которое по документам все еще принадлежит уехавшей звезде. Она переоборудовала его в качестве студии, где записывала песни и устраивала встречи с друзьями.

В июне стало известно, что у артистки образовался долг перед российской налоговой. По данным источников, у Земфиры осталось в России незакрытое ИП, в связи с чем она задолжала налоговой 733 тысячи рублей.

