Леру Кудрявцеву заметили обнимающейся с Shaman

Певец Shaman прилетел в Казань для участия в конкурсе «Новая волна». Вечером он выйдет на сцену New Wave Hall в рамках концерта «Иванушек International», а днем Ярослав приехал репетицию, где неожиданно попал в объятия Леры Кудрявцевой, сообщает корреспондент URA.RU.

Shaman на «Новой волне» исполнит свою версию хита Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка». Благодаря Ярославу песня приобрела второе дыхание: получилась яркой и современной. Лера Кудрявцева оценила композицию в исполнении Дронова одной из первых. В момент, когда Ярослав репетировал, Лера тоже приехала в концертный зал. Услышав «Девчонка-девчоночка, темные ночи…», Кудрявцева не удержалась и пустилась в пляс. Было видно, что от выступления Ярослава она получает настоящее удовольствие.

Shaman танцующую Кудрявцеву заметил сразу и прямо во время исполнения песни решил ее поприветствовать. Та на эмоциях тут же заключила его в свои объятия.

«Браво!» — закричала Лера после того, как Shaman закончил петь. А после подошла к Дронову с советом.

«Ярик, я говорю, вот, че петь тебе надо!» — обратилась она к певцу и снова приобняла.

По мнению Леры, Ярославу нужно включить в своей репертуар побольше легких, попсовых композиций.

«И такое поем!» — ответил Кудрявцевой Ярослав.

Длительной беседы с Лерой у Дронова не получилось: нужно было готовиться к вечернему концерту. Кудрявцева же переключилась на «Иванушек».

«Надо загадывать желание, ты стоишь между двумя Кириллами!» — сообщил ей Туриченко.

Лера закрыла глаза и стала проговаривать свое желание. Что загадала Кудрявцева, так и осталось загадкой. Раскрывать свое желание она не стала.

Напомним, за несколько дней до этого Леру Кудрявцеву заметили в объятиях Сергея Лазарева, с которым в свое время ей приписывали жаркий роман. На «Новой волне» они вновь воссоединились и периодически вместе ведут концерты. При этом со стороны видно, общение друг с другом явно доставляет им удовольствие. Они постоянно подшучивают друг над другом.