Лепс заговорил о свадьбе

Певец Григорий Лепс появился на «Новой волне» вместе со своей невестой Авророй Кибой. Журналисты сделали несколько снимков пары, а потом поинтересовались у влюбленных, когда же состоится долгожданная свадьба.

Несмотря на то что Аврора называет Лепса мужем, певец и его 19-летняя избранница до сих пор не расписаны. Артист заявил журналистам, что свадьба обязательно состоится, и даже попытался дать ей название — свадьба десятилетия, передает Telegram-канал Starhit.ru.

Аврора предложила Григорию другое название — свадьба века. Однако на это исполнитель ответил, что не потянет такое пышное торжество по финансовым соображениям.

«Свадьбу века не потянем. До нее не хватает миллионов 300», — пошутил артист.

Ранее невеста Лепса объяснила, почему бросила учебу в Лондоне. Аврора призналась, что вернулась на родину ради будущего супруга и семьи.