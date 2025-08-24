Боня намерена перевести 10 тысяч долларов на спуск тела Наговициной с горы

Телеведущая Виктория Боня в воскресенье, 24 августа, на своей странице в социальной сети Instagram* заявил о том, что готова перевести сыну альпинистки Натальи Наговициной 10 тысяч долларов, чтобы посодействовать в возможности спустить ее тело с пика Победы в Кыргызстане.

— Вам не понять! Конечно, не нужно принимать это на свой счет, если ты не ходишь в горы. Это тоже выбор. Это тоже круто. Но и оскорблять тех, кто живет иначе, тоже не нужно, — отметила Боня.

Утром 23 августа ряд СМИ сообщил, что женщина погибла на пике Победы, где застряла с переломом ноги. Альпинистка 11 дней находилась при температуре около минус 26 градусов без еды и воды под скалой Птица. У нее с собой были только горелка, спальный мешок и изношенная палатка.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что эвакуировать Наговицину будет крайне нелегко — спасатели могут погибнуть во время этой операции. Глава комиссии также выразил мнение, что спасение альпинистки будет чудом.

