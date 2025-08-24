Джиган устроил красивый сюрприз для любимой супруги

Джиган решил порадовать супругу, Оксану Самойлову, и устроил ей настоящий праздник. Рэпер не поскупился и украсил целую комнату алыми шарами, букетами и лепестками красных роз. Об этом пишет super.ru.

Оксана выложила видеоролик с записью украшенных апартаментов в социальные сети.

© Соцсети

В прошлом году семья участвовала в реалити-шоу «Большое переселение», в рамках которого обменялась домами с деревенской семьей Морозовых. Жизнь в сельской местности так понравилась им, что Джиган и Самойлова решили обустроить полноценную ферму. Она расположится на территории заброшенного пансионата: его супруги выкупили за 45 миллионов рублей. По словам Самойловой, после большого ремонта она планирует завести там енотов, оленей, коров и даже альпак.