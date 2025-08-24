Экс-супруга Гуфа выступила в защиту рэпера

Айза-Лилуна Ай опровергла информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта в Калининграде. Бывшая супруга музыканта заявила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений.

© РИА НОВОСТИ

По ее словам, которые приводят news.ru, перед выступлением к Гуфу подошли полицейские и потребовали проехать на медосвидетельствование. Музыкант попросил перенести процедуру на время после выступления, но ему отказали и оформили протокол.

«Я как адвокат Алексея Долматова официально заявляю: Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнула Айза.

Представитель артиста заявил ходатайство об отложении рассмотрения, поскольку Гуф госпитализирован. Судья отложил рассмотрение дела.