Кудрявцева высказалась о пополнении семейства

Лера Кудрявцева в кулуарах фестиваля «Новая волна»

побеседовала с журналистами о воспитании дочки Машеньки. Журналисты «Московского Комсомольца» спросили у телеведущей, нет ли у нее планов подарить Машеньке братика или сестренку.

Лера объяснила, что больше детей заводить не будет.

«Мне куда? Вы издеваетесь что ли? У меня и дочка, и сыночек. Нет, ребят, уже все! Сколько мне лет! Федункив – молодец, до сих пор кормит. Но я – нет», - решительно заявила Лера.

Также Кудрявцева отказалась делиться подробностями нынешних отношений с мужем после громкого скандала на почве его алкоголизма.

Ранее Лера Кудрявцева прокомментировала развод бизнесмена Романа Товстика с женой Еленой. Она предположила, что ситуация в действительности куда сложнее, чем выглядит со стороны. При этом Кудрявцева осудила предпринимателя, который нелестно высказывается о своей жене.