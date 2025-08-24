После развода гонорары Алсу выросли в 2,5 раза

Алсу после расставания с бизнесменом Яном Абрамовым пересмотрела стоимость своих концертов. Если раньше пригласить певицу выступить на корпоративе или частной вечеринке можно было за 2 миллиона, то сейчас цена выросла до 5 миллионов рублей, пишет super.

Появились новые требования и в райдере Алсу. Перелет бизнес-классом за счет организаторов, автомобиль уровня Mercedes-Maybach с опытным воителем- мужчиной. В отеле артистке следует забронировать номер «люкс», рядом с которым должен быть номер для ее охранника.

По словам исполнительницы, сейчас ей поступает много предложений, и она пробует себя во всех направлениях.