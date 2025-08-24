«Торжество безвкусицы»: Цыганова раскритиковала фестиваль в Казани

Вика Цыганова обрушилась с критикой на «Новую волну» и ее участников в Казани. В Telegram-канале она написала, что фестиваль превратился в «балаган» и «торжество безвкусицы».

Певица считает, что «едва державшийся на ногах» Филипп Киркоров и «припадочная» Лолита Милявская, а также «испуганные патриоты» Ани Лорак и Александр Ревва недостойны участвовать в таком мероприятии, пишет издание passion.ru.

«В этом году конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для "сбитых летчиков". Киркоров, едва державшийся на ногах, за кулисами спел «Миллион алых роз» и вспомнил, как ему было хорошо с Пугачевой в Юрмале. Может быть, тогда Киркорову стоит наконец покинуть Россию и отправиться к своим друзьям Пугалкиным в Прибалтику на пенсию? Образ Лолиты в спортивных штанах как всегда шикарен — уникальный образец пошлости и безвкусицы. Куек, которая недавно тайком ездила продлевать паспорт Украины, продолжает зарабатывать в России. А что делает на вокальном конкурсе комик Ревва в костюме «розового фламинго» — это вообще отдельный вопрос», — высказалась певица».

Накануне Станислав Садальский раскритиковал «Новую волну» с участием звезд российского шоу-бизнеса в Казани. В Telegram-канале актер возмутился репертуаром и «халтурными выступлениями» артистов и назвал фестиваль «позорищем».