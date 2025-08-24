Муцениеце готовится к предсвадебному девичнику

О романе актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги стало известно в конце прошлого года. В конце весны нынешнего года Агата сообщила всем, что Петр сделал ей предложение, и она дала согласие.

А вскоре после того, как они официально объявили о помолвке, Агата подтвердила, что ждет малыша, пишет woman.ru.

На днях актриса показала в микроблоге, как выбирает подвенечное платье. Теперь она выложила фотографии с подготовки к девичник

© Соцсети

Недавно Агата Муцениеце и Петр Дранга сообщили, что у них будет девочка. Они организовали гендер-пати, куда пригласили близких и друзей. Мероприятие пары также посетил сын артистки Тимофей от Павла Прилучного, который уже долгое время жил с отцом